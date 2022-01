TAP reforça operações a partir do Porto já no próximo Verão

A TAP anunciou que vai aumentar a oferta a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro já no próximo Verão, aumentando os voos intercontinentais para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e reforçando também a ponte aérea entre o Porto e Lisboa.

Isto significa que, nessa altura, o Porto contará com três voos semanais para São Paulo, e dois voos por semana com destino ao Rio de Janeiro. "O que contribuirá para um crescimento do número de turistas provenientes do Brasil que vão visitar a Invicta", explica a empresa, em comunicado.

Também foram anunciadas novidades nacionais, nomeadamente o reforço da ligação entre o Porto e Lisboa, com mais dois voos diários, aumentado assim a ligação entre as duas cidades para os dez voos por dia, o "que permite a optimização das ligações a todos os destinos operados pela TAP no seu hub de Lisboa".