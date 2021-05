Taylor's lança versão em lata do Porto Tónico

A mais recente aposta da Taylor's é o lançamento do Taylor's Chip Dry & Tonic, um cocktail, em lata, que chega este mês a Portugal, ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Esta novidade é feita com vinho do Porto branco seco, cujo nome é Taylor's Chip Dry, uma bebida em que a marca foi pioneira, produzindo-a pela primeira vez em 1934.

Dentro destas latas, com capacidade de 250ml, está um Porto Tónico, uma criação que é o culminar de dois anos de trabalho da Taylor's, em parceria com o Instituto do Vinho do Douro e do Porto (IVDP). “Perguntam-me frequentemente qual é a proporção perfeita de um Porto Tónico perfeito. Foi o que fizemos, e ao fazer a nossa própria água tónica, seca e especial, acrescentando alguns ingredientes secretos, fizemos o exemplo perfeito do Porto Tónico", explica, em comunicado, Adrien Bridge, director geral da Taylor's.

Esta Taylor's Chip Dry & Tonic é, segundo a marca, a primeira bebida deste género ready-to-drink e tem 5,5% abv. A lata, além de leve – o que a torna fácil de transportar –, é completamente reciclável.

+ Gatão lança vinho branco em lata

+ Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal

Participe no Time Out Index e conte-nos o que sente pela sua cidade