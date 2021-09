Teatro Constantino Nery recebe exposição de caricaturas dedicada à pianista Maria João Pires

São cerca de uma centena as caricaturas sobre Maria João Pires que vão estar em exposição no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, até ao final do mês de Outubro. A mostra está inserida no Prémio Especial de Caricatura do Porto Cartoon World Festival que, além de destacar a pianista, este ano também se focou em Martin Luther King.

Organizada pelo Museu Nacional da Imprensa, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, esta exposição reúne trabalhos de artistas naturais de 26 países, como a Argentina, Brasil, China, Colômbia, Cuba, Finlândia, Índia, Indonésia, Itália, Líbano e Nova Zelândia, entre outros.

Maria João Pires apresenta-se regularmente nos palcos mais importantes da Europa, do Canadá, Japão, Israel e EUA, e é, neste momento, uma das figuras da música portuguesa mais conhecidas internacionalmente.

No dia 14 de Outubro serão anunciados os desenhos premiados e as menções honrosas, trabalhos que estarão em destaque na exposição, e que fazem parte da 23.ª edição do Porto Cartoon.

+ Exposições a não perder no Porto

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal