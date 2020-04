Teatro D. Maria II lança salinha online para os mais pequenos

Já há D. Maria II em casa desde Março, com a estreia de espectáculos no site todas as semanas. Agora, o Teatro Nacional inaugura uma Salinha Online, onde vão ser partilhados vídeos todos os sábados e domingos. Para verem sozinhos ou em família, os miúdos podem contar com muitas histórias e contos infantis.

O Teatro Nacional D. Maria II ganhou nova vida em Março, com uma programação online e gratuita. Mas, a partir de 18 de Abril, as famílias com crianças entre os três e oito anos têm uma Salinha Online só para elas, onde vão encontrar novos vídeos com actores a interpretar histórias e contos infantis todos os fins-de-semana, às 11.00. As leituras ficam disponíveis para serem vistas ou revistas a qualquer altura.

“A partir das suas casas, vários actores vão dar corpo e voz a dezenas de histórias infantis”, lê-se em nota informativa sobre esta nova iniciativa do D. Maria II, que se estreia já este sábado com a história A grande viagem do pequeno Mi, de Sandro William Junqueira, interpretada por Luís Godinho.

No domingo, 19 de Abril, Victor Yovani irá ler O país dos contrários, de José Eduardo Agualusa. No fim-de-semana seguinte, dia 25 e 26, poderá ouvir O Compadre simplório tem os pés tortos e A Semente.

Para consultar a programação completa, basta estar atento ao site do D. Maria II.

+ Leia a edição da Time In desta semana

+ Assista ao que de melhor se faz pelos palcos do mundo