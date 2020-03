O Teatro D. Maria II fechou mas ganhou palco em casa com estreias online

Numa altura em que a maioria das pessoas se encontra em casa e sem possibilidade de ter acesso a espaços culturais, o Teatro Nacional D. Maria II, encerrado ao público temporariamente, não desiste de estar perto dos espectadores. Durante as próximas semanas, há D. Maria II em Casa, com a estreia de um espectáculo online todas as sextas-feiras e sábados à noite. Para ver no aconchego do lar.

Por agora a programação ainda não foi revelada, mas o teatro nacional ganha nova vida já a partir deste sábado. Fechado no quadro do esforço nacional de contenção do novo coronavírus, o D.Maria II terá uma programação exclusivamente online e gratuita, com uma série de espectáculos que vão ficando disponíveis à medida que se forem estreando. O objectivo é incentivar os cidadãos a incluírem o teatro nas suas novas rotinas.

O calendário destes espectáculos, que será revelado em breve no site do teatro nacional, é composto por produções e co-produções do D. Maria II que estrearam nos últimos anos e vão poder ser vistas em casa pela primeira vez.

Entre segunda-feira e domingo, poderá encontrar também, nas páginas de Instagram e Facebook do D. Maria II, vários conteúdos associados ao teatro, à sua história, actores, espectáculos ou dramaturgia, com os quais os espectadores são convidados a interagir.

Se quiser ajudar à promoção da criação e partilha de teatro, pode ainda, a partir de casa, gravar vídeos com espectáculos feitos em família, recriações de cenas das peças mais emblemáticas de teatro, leituras ou histórias inventadas. “Sozinho, a dois ou em família”, lê-se em nota do D. Maria II, que incentiva à partilha dos vídeos nas redes sociais com as hashtags #dmariaiiemcasa, #teatroemcasa e #ficoemcasa. “Regularmente, o Teatro Nacional D. Maria II irá partilhar os melhores vídeos nas suas redes sociais. No final do Movimento D. Maria II em Casa, haverá ainda prémios para os vídeos mais originais: assinaturas de 20, dez e cinco espectáculos.”

Para o Dia Mundial do Teatro, que se assinala na próxima sexta-feira, 27 de Março, o D. Maria II está ainda a preparar uma programação especial online.

