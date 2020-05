Teatro Municipal do Porto desafia pais e filhos a criar histórias em conjunto

Um crocodilo que anda de bicicleta em torno do lago no jardim, uma girafa que limpa o pó apenas às prateleiras mais altas de casa ou uma sereia que deixa o mar uma vez por semana para ir cantar num restaurante. Estes são apenas três exemplos de conjugação das várias personagens, acções e situações que o PARALELO – Programa de Aproximação às Artes Performativas disponibiliza como inspiração para as famílias, desafiadas pelo Teatro Municipal do Porto (TMP) a escrever e/ou desenhar uma história a várias mãos.

A iniciativa, que foi lançada no dia 15 de Maio, Dia Internacional da Família, convida pais e filhos a dar asas à imaginação em conjunto no sentido de assinalar o Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho. Os participantes deverão partir das ilustrações que integram a última agenda do PARALELO para construir uma narrativa através do texto e/ou do desenho. Além de exercitar a criatividade juntas, as famílias podem divertir-se com um programa diferente.

As histórias deverão ser partilhadas no Facebook ou no Instagram acompanhadas com o hashtag #TMPDesafioemFamilia até 29 de Maio. Os resultados serão divulgados pelo Teatro Municipal do Porto nas suas redes sociais a 1 de Junho.

