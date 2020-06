Teatro Municipal do Porto promove conversas online sobre o futuro das artes performativas

Depois de vários meses a mostrar peças de teatro e dança na Internet, os teatros retomaram os trabalhos e começaram a preparar a reabertura com base nas directrizes da Direcção-Geral de Saúde. Ainda com a pandemia como pano de fundo, só há uma certeza: num futuro próximo, dificilmente veremos salas cheias de desconhecidos acotovelados.

Nada ficou no lugar, e agora? é o ciclo de conversas online que, a partir de quinta-feira, 18 de Junho, vai juntar semanalmente três convidados e um moderador da equipa do Teatro Municipal do Porto (TMP) para “especular sobre as incertezas e o futuro das artes performativas no pós-confinamento”, refere o comunicado de imprensa.

A “criação artística, a gestão cultural, a programação, a comunicação e a mediação de públicos” são os temas previstos para as cinco conversas, que acontecem sempre à quinta-feira, às 18.30, no Facebook do Teatro Municipal do Porto. A primeira sessão, Criação: da experiência sensorial ao digital, vai focar a “relação entre criadores e a crescente realidade dos palcos digitais” através de uma conversa entre o realizador e encenador Marco Martins, o actor e encenador José Nunes e a coreógrafa Catarina Miranda, com moderação de Cristina Planas Leitão, assistente de programação do TMP.

Segue-se Gestão: desafios num mundo pandémico, questão que será debatida entre a actriz Carla Bolito, a presidente do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, Cláudia Belchior, e a jornalista Cláudia Galhós, moderadas por Francisca Carneiro Fernandes, directora-executiva do Teatro Municipal do Porto.

A terceira conversa, Programação: escolhas em tempos de distanciamento, será conduzida por Tiago Guedes, director artístico do TMP, que terá como convidados Aida Tavares, directora artística do São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, Renan Martins, bailarino e coreógrafo, e Nayse López, directora do festival Panorama, no Rio de Janeiro.

Comunicação: diversificar conteúdos e captar públicos juntará a actriz e apresentadora Joana Barrios, o jornalista Bernardo Mendonça e o director-executivo do Canal180, João Vasconcelos, para abordar “os vários desafios que agora se colocam à comunicação dos espaços culturais”, cuja dinâmica online assume cada vez mais relevância. A conversa terá moderação de José Reis, coordenador de comunicação do Teatro Municipal.

A iniciativa chega ao fim a 16 de Julho com Mediação: os desafios da digitalização, debate sobre mediação de públicos e sobre a influência do digital no “desenho de projectos participativos, educativos ou de intervenção comunitária”. Na sessão de encerramento, estarão à conversa o músico e compositor Pedro Abrunhosa, o coreógrafo e encenador Victor Hugo Pontes e a socióloga Teresa Duarte Marinho, com moderação de Ana Cristina Vicente, coordenadora do Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas.

