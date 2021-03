Teatro Nacional São João celebra Dia Mundial do Teatro com actividades online

É já no dia 27 de Março que se celebra a arte do teatro pelo mundo fora. No Porto, o TNSJ - Teatro Nacional São João vai participar nas festividades com a organização de actividades online, para todas as idades.

A programação começa cedo, logo pelas 09.00 e até às 13.00, com as Oficinas de Páscoa no Teatro, para jovens entre os 10 e os 13 anos – são de inscrição obrigatória e a participação tem um custo de 20€. Às 12.00, será transmitido, no Facebook e Instagram, o mais recente episódio de Todos os que Falam, que irá consistir numa entrevista com o encenador Frank Castorf.

Esta celebração do TNSJ é realizada em parceria com a RTP2, por isso, a partir das 14.55, vai poder assistir ao lançamento de Bambolina! – Um Glossário Intempestivo de Teatro. Este projecto pretende apresentar um dicionário performativo, com termos técnicos, conceitos e histórias do teatro, através de explicações e representações dadas por quem vive por dentro desta arte. Vai estar em exibição até às 00.00.

Já às 17.00 o entretenimento fica a cargo do Clube de Teatro Sub-18, com E se Gil Vicente Passasse na Netflix?, um trabalho desenvolvido nos últimos três meses, que vai ser apresentado via Zoom. Apesar de ser de acesso gratuito, é necessário fazer inscrição prévia.

O dia também vai servir para o lançamento do ebook Teatro Visual: 100 Anos de Objectos Gráficos, de Francisco Laranjo, o terceiro volume dos Cadernos do Centenário.

Além de tudo isto, a partir de 26 de Março vão estar disponíveis dois espectáculos que já pisaram o palco da sala virtual do TNSJ: À Espera de Godot e O Balcão. Os bilhetes têm um custo de 2€, que permite ver as performances até três dias após a sua aquisição. Pode ter acesso aos dois através da plataforma da BOL, onde os espectáculos vão estar on demand, até 4 de Abril.

Pode consultar o programa completo online e apontar na agenda as actividades que mais lhe agradam.

+ Cartão Porto. vai dar acesso gratuito a museus e descontos nos teatros e piscinas municipais

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana