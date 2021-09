Teatro Nacional São João reabre após obras de requalificação

Encerrado desde Março para obras no interior, o TNSJ reabre em Outubro com um novo calendário de espectáculos e uma exposição dedicada ao seu centenário.

O Teatro Nacional São João (TNSJ) está encerrado desde Março deste ano para uma obra de reabilitação do seu interior. Reabre as suas portas no dia 22 de Outubro, renovado e reequipado, com uma nova programação de espectáculos e uma exposição dedicada ao centenário do edifício arquitectado por José Marques da Silva.

Enquanto esteve encerrado, o TNSJ continuou a sua actividade no Porto, nomeadamente no Teatro Carlos Alberto e no Mosteiro São Bento da Vitória, mas também fora de portas. A partir de 22 de Outubro, a programação está de volta a casa. O regresso ao edifício-sede será celebrado com diversas iniciativas, como a estreia de uma nova produção, um colóquio internacional e a inauguração de uma exposição museográfica sobre os 100 anos de história, duas das acções planeadas aquando do centenário e que tiveram de ser adiadas devido à pandemia.

Para além da modernização do seu parque técnico – maquinaria, iluminação cénica, som, vídeo –, foi realizada uma intervenção transversal que "garantirá a conservação e beneficiação deste Monumento Nacional", lê-se no site do TNSJ. Co-financiada pelo programa operacional NORTE 2020, com um investimento a rondar 1,5 milhões de euros, a obra envolveu a recuperação de estruturas e elementos arquitectónicos degradados, a renovação de equipamentos desactualizados, a introdução de melhorias ao nível da segurança contra incêndios, um novo paradigma de eficiência energética e uma intervenção no coração do teatro: a renovação da arquitectura de cena e da estrutura de palco.

Projectado pelo arquitecto e cenógrafo italiano Vicenzo Mazzoneschi, o Real Teatro de São João foi inaugurado em 1798, tendo sido o primeiro edifício construído de raiz no Porto exclusivamente destinado à apresentação de espectáculos. Depois de ter sido destruído por um incêndio em 1908, foi reconstruído, com um projecto de José Marques da Silva, e inaugurado em Março de 1920.

Em 1932, passou a chamar-se São João Cine, dedicando a maior parte da sua programação à exibição cinematográfica. Adquirido pelo Estado, foi reinaugurado em 1992 com a designação oficial de Teatro Nacional São João. Foi classificado como Imóvel de Interesse Público em 1982 e Monumento Nacional 30 anos depois.

+ Feira da Alegria está de volta aos jardins do Palácio de Cristal

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal