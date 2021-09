Feira da Alegria está de volta aos jardins do Palácio de Cristal

A convite da Feira do Livro do Porto, a Feira da Alegria está de volta este fim-de-semana, com mais de 40 artistas, ateliês, oficinas e projectos editoriais.

Uma edição especial da Feira da Alegria vai acontecer este fim-de-semana, dias 5 e 6 de Setembro, a convite da Feira do Livro do Porto. Com programação de Rui Silva, Mariana Malhão e José Peneda, a feira vai estar instalada no terreiro da Biblioteca Almeida Garrett, nos jardins do Palácio de Cristal, entre as 11.00 e as 21.00.

A Feira da Alegria define-se como um "mercado de edição, transumância gráfica e escatologia comercial", com pessoas e colectivos que se expressam através do múltiplo gráfico: serigrafia, gravura, tipografia, ilustração, fotocópia e artefactos com inscrição incerta. Nesta edição, mais de 40 artistas, designers, ilustradores e outros criativos de ateliês, oficinas e editoras independentes vão mostrar e vender os seus trabalhos.

Vai poder conhecer o trabalho de Ana Reuss e Gonçalo Duarte, Ana Seixas, Ana Torrie, Apre, Bazar Esquisito, Bergado Colectivo, Bábara R, Carolina Celas, Carolina Garfo, Cecília de Fátima, David Penela, Dose, Edições Amateur, Edições da Ruína, Erva Daninha, Fojo, Gabinete Paratextual, Henrique Apolinário, Homem do Saco, Imprensa Canalha, Joana Carneiro, Joaquim Pires, Lacon con Grelos, Lovers & Lollypops, MAGO studio, Margo, Mariana Malhão, Mariana Miserável, Massacre, Massapê, Nada Pouco Quase Muito, Nicolau, O Gorila, Oficina Arara, Oficina Atalaia, Oficina Mescla, Oficina do Cego, Onagore, Revista Prego, Rita Mota, Sismógrafo, Stolen Books, Strane Edizione e Uma Joana.

Terreiro da Biblioteca Almeida Garrett, Jardins do Palácio de Cristal (Porto). Sábado 4 e Domingo 5 de Setembro, 11.00-21.00. Grátis.

+ Jardins do Palácio de Cristal vão ter concertos gratuitos ao ar livre

+ Feira do Livro do Porto vai homenagear Júlio Dinis com programação que invoca "o universo vegetal e o ideário romântico"

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal