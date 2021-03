Tem terreno por plantar? O ICNF está a oferecer 50 mil árvores

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai comemorar o Dia Internacional das Florestas, assinalado a 21 de Março, com a oferta de 50 mil árvores autóctones produzidas nos seus viveiros. A iniciativa é destinada a cidadãos e proprietários rurais que desejem plantar árvores nos seus terrenos.

Árvores como medronheiros, sobreiros, azinheiras, pinheiros mansos, alfarrobeiras, castanheiros ou amieiros estarão disponíveis em vários locais de atendimento espalhados por todo o país. Cada pessoa pode recolher até dez exemplares, enquanto os representantes de entidades privadas sem fins lucrativos podem levantar até um máximo de 50.

Há no entanto algumas contrapartidas, mas não custam nada: terá de fazer a plantação no prazo de uma semana e enviar para o ICNF fotografias com a identificação da data e do local onde foi realizada a plantação. Mas encontra todas as regras e instruções no site oficial do ICNF.

+ Parque de Serralves já reabriu ao público

+ Lousada quer ser mais amiga das abelhas – por isso, deixou de cortar a relva

+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana