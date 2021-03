Parque de Serralves já reabriu ao público

Já pode voltar a passear pelos 18 hectares do parque, por entre as esculturas emblemáticas, os jardins, a quinta e o passadiço ao nível da copa das árvores.

Depois de ter encerrado em Janeiro, quando foi decretado um novo confinamento geral em Portugal, o Parque de Serralves volta a abrir as portas ao público a partir desta segunda-feira, dia 15 de Março, das 10.00 às 19.00. A Casa de Serralves, o Museu, a Biblioteca e a Casa do Cinema Manoel de Oliveira continuam temporariamente encerrados.

Há muito para percorrer nos 18 hectares do Parque de Serralves, com diferentes percursos entre jardins formais, matas e uma quinta tradicional, apreciando o seu património arbóreo e arbustivo. Poderá experimentar o Treetop Walk, o passadiço elevado ao nível da copa das árvores, numa experiência privilegiada de observação da biodiversidade de Serralves.

Fotografia de Filipe Braga / Serralves 'Maman' de Louise Bourgeois, para ver em Serralves

Pode também ver as várias esculturas, obras da Colecção de Serralves, instaladas em permanência no Parque de Serralves, bem como uma das obras mais emblemáticas de Louise Bourgeois, "Maman", parte da exposição Deslaçar um Tormento, e obras de Olafur Eliasson, como "The Curious Vortex" ou as três esculturas "Human time is movement (winter, spring and summer)", integrantes da exposição O V/Nosso Futuro é Agora.

