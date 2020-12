Serralves é o museu mais visitado do Porto

O Instituto Nacional de Estatística indica que o Museu de Arte Contemporânea de Serralves foi o mais visitado no Porto em 2019 e o segundo a nível nacional.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) disponibiliza anualmente a publicação Estatísticas da Cultura, na qual é divulgada informação do sector cultural e criativo. Nos dados referentes a 2019, que foram divulgados esta terça-feira, são indicados os cinco museus mais visitados a nível nacional, onde constam dois espaços do Porto: Serralves e o Museu do Tesouro da Sé.

De acordo com a publicação, os cinco museus mais visitados em 2019 foram, por ordem, o Palácio Nacional da Pena (Sintra), o Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto), o Museu Colecção Berardo (Lisboa), o Museu do Tesouro da Sé do Porto e o Palácio Nacional de Sintra. Apesar de não discriminar individualmente o número de entradas, o INE revela que estes cinco monumentos receberam, em conjunto, "5,3 milhões de visitantes, dos quais 71,5% foram visitantes estrangeiros".

Na lista foram considerados 436 museus para fins estatísticos, sendo os mais procurados os de arte (30,4%), seguidos dos de história (27%) e de museus especializados (11,1%). Nenhum destes cinco espaços está sob a alçada da Direcção-Geral do Património Cultural, que em 2019 registou 4,6 milhões de visitantes nos museus, monumentos e palácios que tutela, segundo dados revelados em Abril.

