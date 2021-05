Termas do Gerês já reabriram

Já pode visitar as termas para relaxar e recuperar energias. O Hotel Águas do Gerês e o Parque das Termas também já estão de portas abertas.

No coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, rodeadas por lagos e montanhas, as Termas do Gerês reabriram a 8 de Maio com programas e tratamentos para fugir da rotina diária, para poder relaxar e recuperar energias. O Hotel Águas do Gerês e o Parque das Termas também já estão de portas abertas ao público.

O complexo das Termas do Gerês é constituído por um balneário termal e um moderno spa. A água é medicinal e bebível em pequenas quantidades diárias. As características destas águas tornam-nas indicadas para o tratamento da hipertensão, obesidade, diabetes, cálculos renais e biliares, doenças do fígado e reumáticas. Para além dos programas termais e terapêuticos, também são disponibilizados menus e programas de spa, para quem procura o relaxamento e o bem-estar.

Há mais de dois mil anos que os romanos descobriram os benefícios da água das Termas do Gerês. Nessa altura encontrava-se num local de difícil acesso, mas a fama atravessou serras e vales e mantém-se ainda hoje, devido às propriedades benéficas da água. O estabelecimento termal foi construído no século XVII, durante o reinado de D. João V.

