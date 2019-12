A Corrida de São Silvestre já é uma tradição na cidade. De tal forma que a principal prova, o percurso de 10 quilómetros, já está esgotada com 11 mil atletas inscritos. Ainda assim, há uma prova mais pequena, a "Lidl Mini S. Silvestre", de cinco quilómetros, na qual ainda se pode inscrever para caminhar ou correr.

Como já é habitual, a corrida acontece no último fim-de-semana do ano, no domingo 29, pelas 18.00, e tem como ponto de partida a Avenida dos Aliados. Para participar, deve inscrever-se no site oficial da Run Porto, a empresa responsável pela organização do evento. As inscrições até quarta-feira 24 custam 9€ e, nos últimos dias do ano, 10€. Esta é a oportunidade perfeita para cumprir as resoluções de ano novo que fez em 2018. Aproveite.

