Terra reabre com novidades no menu e na decoração

Depois do Portarossa e da Casa Vasco, foi a vez do Terra, outro dos espaços do Grupo Cafeína, reabrir com novidades.

Durante os meses de pandemia, foi levada a cabo uma renovação mais profunda do espaço e o clássico Terra reabriu agora com uma identidade ainda mais reforçada. Quem o afirma é Vasco Mourão, responsável pelo grupo. "Quisemos dotar o restaurante de todas as comodidades e medidas de segurança exigidas", diz. Foram criados separadores entre as mesas, a iluminação foi renovada e as plantas passaram a fazer parte do cenário do restaurante.

Na carta, Camilo Jaña afirma que o objectivo foi torná-la ainda mais multicultural, com influências da América Latina mas também da Ásia, em particular do Japão. A introdução da robata, uma grelha japonesa, é outra das novidades desta renovação. É por lá que passa, por exemplo, a barriga de porco bísaro com hoisin e citrinos (8,70€) e os espargos verdes com vinagrete de miso (7,50€).

Vale a pena também provar o sushi, cuja "precisão técnica", como explica Jaña, também foi melhorada, mas não só: o tártaro de carapau, dashi de tomate, pepino e soja (9,50€), os donburi, taças de arroz com vários ingredientes (a partir de 16,90€), o caril vermelho de frango com vegetais e amendoim (16,90€) e a incrível rabanada de sake com dulce de leche e sorvete de limão (6,70€).

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal