Territórios Dramáticos volta a Famalicão para reinventar os formatos e espaços do teatro

Pelo terceiro ano consecutivo, o Teatro da Didascália quer fomentar a relação do público com as artes performativas, mostrando e pensando o que de mais relevante se faz na dramaturgia nacional. O Territórios Dramáticos, projecto anual da companhia sediada em Joane, Vila Nova de Famalicão, regressa entre 17 e 27 de Maio com cinco espectáculos e duas performances que vão ocupar o Fauna, espaço da companhia inserido na Quinta da Bemposta, e o Auditório da Associação Teatro Construção.

Os criadores foram desafiados a reinventar o teatro, ancorando os seus espectáculos em formatos e espaços não-convencionais. Entre as propostas principais estão Argila: No Princípio Era o Verbo, a mais recente criação do Teatro da Didascália e capítulo final de uma trilogia que aborda a matéria e os materiais e O Dia da Matança na História de Hamlet, peça do Teatro Experimental do Porto que é também uma reinterpretação do clássico de Shakespeare feita pelo dramaturgo Bernard-Marie Koltès.

O evento, que quer ser uma celebração e reflexão do teatro, vai conduzir o público aos lugares inusitados do jardim e floresta em redor do Fauna. É numa horta repleta de abóboras que decorre Sopa de Jerimu, projecto-satélite da Circolando apresentado por Graça Ochoa. No final do espectáculo, pais e filhos são convidados a provar os pratos confeccionados pelos chefs Liliana Duarte e Álvaro Dinis Mendes do restaurante Cor de Tangerina.

Os mais pequenos poderão, ainda, embarcar uma viagem pela floresta amazónica através do espectáculo Nada é o que já foi: Contos e lendas da Amazónia, do Teatro do CalaFrio. Os bilhetes já podem ser adquiridos e custam entre 2 a 4€.

