The Jesus and Mary Chain e The Waterboys actuam no Porto em Maio

O North Music Festival regressa à Alfândega do Porto entre 26 e 28 de Maio. No cartaz estão também nomes como Tricky, Ornatos Violeta, Linda Martini, GNR e Zen.

O North Music Festival, agora rebaptizado JN North Festival, apresentou mais 14 nomes do cartaz da edição deste ano, que estará de regresso à Alfândega do Porto entre os dias 26 e 28 de Maio.

O primeiro dia, 26 de Maio, será inteiramente dedicado à música portuguesa, com as bandas que transitam da edição adiada: Ornatos Violeta, que comemoram 30 anos de carreira, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha, juntando-se agora RIOT. No dia 27 de Maio, a organização aposta num dia dedicado a sons que vão do hip-hop ao indie rock, com Tricky, Capicua, Domingues, T-Rex, Cassete Pirata, Throes + The Shine e outros nomes a anunciar brevemente.

The Jesus and Mary Chain e The Waterboys são os cabeças-de-cartaz do último dia do festival, 28 de Maio, que conta também com a banda portuense GNR, que comemora os seus 40 anos em casa, e ainda David Fonseca, Keep Razors Sharp, Moullinex & Xinobi e DJ Vibe.

Os concertos serão divididos entre três palcos (o principal, o sunset e o clubbing), com algumas actuações a acontecer em barcos no rio Douro. Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais e online. A pré-venda do passe geral custa 90€ e os bilhetes diários ficam por 50€.

