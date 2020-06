The Residential: cabazes de luxo e aulas de chefs estrelados sem sair de casa

O The Residential é o mais recente projecto da equipa responsável pelo The Presidential, o comboio que atravessa o Douro com chefs de renome a comandar a cozinha, e pelo festival Chefs on Fire.

E em que é que consiste? Na entrega mensal de cabazes de luxo com produtos portugueses, seleccionados pelos melhores chefs, que estarão em directo a cozinhá-los consigo no dia da entrega, esclarecendo dúvidas e, quem sabe, partilhando alguns segredos. "Apesar de não sabermos ainda como esta crise vai moldar a restauração no futuro, sabemos que acelerou e aprofundou a relação dos portugueses com o que comem em casa", afirma Gonçalo Castel-Branco, curador e produtor executivo do projecto.

O primeiro episódio é já este sábado, 27 de Junho, e contará com o chef João Rodrigues do Feitoria, em Lisboa, restaurante com estrela Michelin. Exclusivo a 50 cabazes, o menu será Cação com legumes de Verão, e contará ainda com produtos como as conservas José Gourmet, o pão da Gleba, o vinho Niepoort ou o chá Camélia Mizuchá. Custa 220€ para duas pessoas ou 350€ para quatro.

Para 18 de Julho, o convidado é o chef Henrique Sá Pessoa, do Alma, e a 1 de Agosto é a vez de Alexandre Silva, do Loco. "Acreditamos que é possível criar experiências únicas, sem que o cliente tenha sequer de sair de casa, e continuar assim a nossa missão de valorizar e promover chefs e produtos nacionais", explica.



Os cabazes devem ser reservados no site e os preços variam consoante o seu conteúdo. O serviço só está disponível, inicialmente, nas áreas da Grande Lisboa e Grande Porto, mas o objectivo passa por alargar a experiência a outras zonas do território nacional em breve.

