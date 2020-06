The Yeatman reabre hoje com programas especiais

No ano em que comemora o seu 10.º aniversário, o hotel The Yeatman reabre esta sexta-feira, dia 4 de Junho, com todas as medidas de higiene exigidas pela Direcção-Geral de Saúde.

Além do programa Porto Experience, com direito a três noites no hotel, visita às caves Taylor's, refeição no Barão Fladgate, mergulhos nas piscinas, descontos em alguns tratamentos do spa (respire) e um jantar no Dick's Bar & Bistrô com pratos assinados pelo chef Ricardo Costa, há outros motivos para não adiar a visita.

O primeiro é a escapadinha de fim-de-semana, com uma noite e um jantar no The Yeatman, o restaurante gastronómico com duas estrelas Michelin. O programa está disponível entre quinta-feira e sábado por 640€ (ocupação dupla) ou 410€ (ocupação single), já com o suplemento de vinhos incluído no jantar, onde as tradições do mar e da costa portuguesa serão privilegiadas.

Até ao final deste mês ainda pode aproveitar o Programa de Primavera, de duas noites, e, a partir de Julho, o Programa de Verão, com iniciativas especiais para famílias com crianças.

Para abrir o apetite, uma novidade gastronómica: o The Yeatman Barbecue tem início marcado para 11 de Junho e estará disponível durante todo o Verão no terraço do Dick's Bar, de quinta-feira a sábado, das 19.00 às 21.00, e aos domingos ao almoço, com carnes na grelha, mariscos e sushi.

