Tiki Taka: o novo bar do Porto

A Praça D. Filipa de Lencastre ganhou este ano um novo sítio para beber e petiscar. Cinco amigos lançaram-se nesta aventura de abrir um bar em plena pandemia, "com a ambição e a crença de que tudo vai voltar à normalidade pós-covid", diz-nos Tiago Caetano, um dos sócios, juntamente com Miguel Sá Pereira, Pedro Sousa, Manuel Quelhas e Tiago Sá Pereira.

A juntar-se a esta esperança de dias melhores, há também uma dose de experiência – três dos sócios já têm um espaço no Largo de Mompilher (o restaurante-bar Canti), o que ajudou na decisão. O Tiki Taka abriu no espaço do antigo Porto Sports Bar com um conceito de "food and drinks", onde já têm organizado noites de comédia, entre copos de sangria e cocktails. Neste momento, o bar funciona todos os dias (excepto terça-feira), das 15.00 às 22.30.

O cocktail de autor Tiki (8,50€) é feito com rum novo, rum velho, espumante Montanha rosé, sumo de limão e xarope de framboesa. Nas sangrias destaca-se a de mojito (22€), que leva rum, sumo de lima, hortelã, Cointreau, espumante Montanha brut e 7-Up.

Mas os corajosos têm que experimentar o Aquário (35€), uma sangria azul de 4,5 litros com vodka, rum Curação, vinho branco e sumo de limão, com gomas de peixes e tubarões a acompanhar. Na carta há também variadas bebidas espirituosas, gin, vinho do Porto, licores, champanhe, espumante, cerveja e refrigerantes.

Nos petiscos destacam-se os tacos com acém a baixa temperatura, tomate, cebola e jalapeños (11,50€), os preguinhos em bolo de caco com fiambre, queijo e bife da vazia (7€) e os cachorrinhos com salsicha, chourição e queijo edam (5,50€). Mas também há tostas (desde 5€), ovos rotos (7€), hambúrgueres (desde 7,50€), poke bowl (10,50€) e saladas (6€).

E sobra sempre espaço para sobremesas como gelado de limão ou Kinder (4€), iogurte com fruta e granola (5,50€), goffre com topping de chocolate (6€) e o "pior bolo de chocolate do mundo" (5€).

Praça Dona Filipa de Lencastre, 195 (Porto). Horário: Todos os dias (excepto terça-feira) 15.00-22.30. Contacto: 915 168 241, Instagram.

