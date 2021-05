Tontoncake: o novo paraíso das tarteletes no Porto

Depois de 30 anos a trabalhar no mundo da moda, Rodrigo Soares decidiu tirar dois anos sabáticos para descobrir a sua próxima aventura. Aproveitou esse tempo para viajar e se inscrever em cursos de culinária e pastelaria – na Le Cordon Bleu, em França, e na SENAC, no Brasil, assim como participar em workshops pontuais de viennoiserie e chocolate na Suíça. Apaixonou-se pela profissão e quando chegou a Portugal decidiu abrir um espaço especializado em tarteletes: o Tontoncake.

Rodrigo é uma pessoa com uma ligação forte à família e que tem muitas memórias felizes em casa de sua mãe – local escolhido por todos os familiares na época de férias. Foi com a vontade de recriar esse ambiente de azáfama e carinho que escolheu a decoração para a sua loja.

"As falhas na pintura da parede e os detalhes de acabamento com marcas de uso, o lustre que 'despencou' e que está simplesmente colocado sobre um móvel da sala de jantar, a mesa de chá grudada no tecto e as louças brancas da Vista Alegre coladas na parede remetem ao estado caótico em que deixávamos a casa [da mãe], quando finalizávamos as brincadeiras", conta.

Tal como a decoração, o nome da Tontoncake também foi inspirado na vida familiar, especialmente nas brincadeiras com os sobrinhos que, normalmente, o chamam de tonton (tio em francês). Mas não é tudo, também foi graças à família que decidiu dedicar-se às tarteletes, porque o doce "sempre permeou os encontros de família, de nascimentos a casamentos, passando por encontros casuais com amigos", explica.

© DR Tartelette de creme pâtissier e frutas vermelhas frescas

Na Tontoncake estão disponíveis, diariamente, mais de dez sabores de tarteletes e ainda três variedades de quiches, tudo preparado e desenvolvido por Rodrigo, com a ajuda do sous-chef Paulo.

As duas tarteletes mais populares neste momento são a de limão com merengue maçaricado e a de caramelo de sal negro (ambas a 3,50€/cada). Mas Rodrigo considera toda a família de tarteles, feitas à base de queijo, as mais fora da caixa. É o caso da Dôme (7€), feita com chocolate Ruby Callebaut, creme diplomata, geleia de frutos vermelhos e creme gorgonzola; e a Juliette (5€), uma tartelete com creme de queijo da ilha e coulis de goiabada.

Outra especialidade da casa são as quiches, como a de alho francês ou a de queijo de cabra com curgete (ambas a 3,50€/cada).

© DR Tartelete Dôme Ruby

Para acompanhar doces e salgados, há uma grande variedade de chá. O mais surpreendente é o Nuage (9€), servido com uma pequena nuvem de algodão doce. Mas também há opções mais clássicas.

O menu completo está disponível no Instagram, onde também pode ficar a conhecer melhor todas as receitas e invenções de Rodrigo, e todas as novidades que envolvam a Tontoncake.

Rua da Alegria, 170. Qua-Sex 12.00-19.00; Sáb-Dom 10.00-14.00.

