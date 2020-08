Já pode voltar a subir a Torre dos Clérigos à noite. São 225 degraus até ao topo, mas lá em cima encontra um dos melhores miradouros do Porto, com uma vista a 360º. Durante o mês de Agosto, vai poder visitar a Torre em horário alargado e ver a cidade iluminada a mais de 75 metros de altura.

Até 30 de Agosto, o programa "Clérigos by Night" permite subir à Torre dos Clérigos entre as 19.00 e as 21.00. As entradas são realizadas a cada 30 minutos para um limite de 30 pessoas por horário disponível e a última entrada será feita até às 20.30. Os bilhetes custam 5€.

A Torre, Museu e Igreja dos Clérigos são detentoras do selo Clean and Safe, promovido pelo Turismo de Portugal, e do Safe Travels, promovido pelo World Travel & Tourism, assegurando assim as recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

