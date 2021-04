Torre dos Clérigos anuncia programação para celebrar a Páscoa

Como este ano, mais uma vez, temos que celebrar a Páscoa em casa, a Torre, Museu e Igreja dos Clérigos anunciou uma programação online, onde se dá destaque a três concertos, marcados já para os próximos dias.

Os espectáculos vão contar com um convidado especial, o saxofonista holandês Henk van Twiller, que vai actuar com Rui Soares no órgão de tubos. O primeiro concerto acontece a 2 de Abril, às 21.30, e é intitulado “Paixão e Crucificação”. No dia seguinte, sábado, pode contar com “Túmulo e Silêncio”, à mesma hora. A última actuação, “A Ressurreição”, está marcada para o domingo de Páscoa, às 16.00.

Estes concertos acontecem, paralelamente, com a iniciativa online "Passo a Passo, Encontros com História", que já tinha sido anunciada, em que dez personalidades portuenses contam histórias relacionadas com o monumento mais famoso da cidade, a Torre dos Clérigos.

Toda a programação vai ser transmitida na página de Facebook da Torre dos Clérigos.

