Torre dos Clérigos ilumina-se de verde no Dia de São Patrício

Na noite de 17 de Março, o mundo ilumina-se de verde para assinalar o Global Greening, uma iniciativa da Irlanda em honra do seu padroeiro. Em Portugal, esta iniciativa, da responsabilidade do Turismo do Porto e Norte, do Turismo de Portugal e do Turismo da Irlanda, realiza-se há 11 anos e leva as celebrações do Dia de São Patrício a vários pontos do país, sugerindo que símbolos de importância turística e histórica se iluminem de verde, uma das cores da bandeira da Irlanda.

Em Portugal, são dez os monumentos que se associam às celebrações: a Torre dos Clérigos (Porto), a estátua de D. José I (Lisboa), o Cristo Rei (Almada), o Museu Condes de Castro Guimarães (Cascais), a Câmara Municipal de Cascais, o Castelo de Marvão, o Aeroporto Internacional de Faro, o Santuário do Bom Jesus (Braga), o Castelo de Bragança e a Ponte Pedonal Metálica sobre o Douro no Peso da Régua.