Trattoria 179 é o novo restaurante italiano da Baixa

Dos mesmos donos do BH Foz, o Trattoria 179, a dois passos dos Aliados, é totalmente focado na cozinha italiana. Abriu recentemente e tem, na carta, tudo o que é preciso para uma pessoa ser feliz: pastas feitas à mão, pizzas de massa fina, pratos de tacho e, claro, famosas sobremesas de Itália.

Vale a pena provar o antipasto, para duas pessoas, com focaccia, enchidos, queijos, azeitonas marinadas, alcachofras grelhadas e tomate seco; o cacciucco de marisco com gnocchi de batata, uma espécie de caldeirada à italiana; o ossobuco com risoto de açafrão; e uma das pizzas. A Diavola com salame picante é uma boa opção. À sobremesa, não deixe passar o tiramisù e os cannoli de chocolate e pistáchios.

Para acompanhar a refeição, pode optar por uma das muitas referências de vinho (há portugueses e italianos) ou pelos cocktails, como o Italian Mojito, com vodka e manjericão.

© João Saramago

+ Os 15 melhores restaurantes do mundo no Porto

+ Os melhores restaurantes italianos no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.