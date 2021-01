Trendy Market regressa com mercado online

Depois de no último confinamento os mercados terem sido obrigados a mudar as bancas para o mundo digital, o cenário repete-se novamente agora e o Trendy Market volta à carga com mais uma edição online entre 23 e 31 de Janeiro.

“Até podermos voltar a estar juntos, não nos separamos nem por um minuto”, até porque a “Internet não entrou em confinamento”, explica a organização num comunicado onde anuncia mais uma edição do mercado, que deixa o seu poiso fixo no Oeiras Parque por alguns instantes.

Por lá encontra apenas marcas portuguesas de moda, acessórios, joalharia e cosmética. Estão segmentadas por conceitos no site, onde os visitantes podem navegar e explorar aquelas com que mais se identificam. Escolhida a marca, são levados até ao respectivo site ou rede social, para que possam agilizar a compra directamente com os expositores.

O mercado vai estar em funcionamento todos os dias, 24 horas por dia, nesta que é uma edição prolongada e também a primeira de 2021, celebrada com descontos em algumas marcas seleccionadas.

