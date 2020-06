Três pratos para provar na nova carta do Nola Kitchen

Depois de uma quarentena a comer pior do que queria (não o julgamos, caro leitor), a nova carta do Nola Kitchen é a desculpa perfeita para voltar a andar na linha. No meio de tantas alternativas saudáveis, feitas com ingredientes de época e sem aditivos, escolhemos três pratos imperdíveis e pensados para todas as horas:

1. Blue Magic

É o mais recente smoothie bowl da carta e leva banana, abacaxi, caju e spirulina azul, "um extracto da alga azul" que tem ainda mais nutrientes que a spirulina verde. É rematada com lascas de coco, frutos vermelhos e a granola caseira. 8,50€

2. Edamame Spread

Esqueça o guacamole e prove esta pasta de edamame (vagem de soja) com menta, gengibre, lima e coentros. Servida com vegetais crus e crackers de sementes bio, é perfeita para começar a refeição. 6€

3. Summer Bowl

Lentilhas verdes du Puy, edamame, espinafres, morangos, couve-roxa em pickle e caju tostado são os ingredientes chave desta super salada de Verão. Temperada com azeite de ervas da época, pode ser reforçada com proteínas, como ovo, queijo ou salmão, com um acréscimo de preço. 8€

