Três pratos para provar na nova carta do Terra Nova

As ostras e o bacalhau sempre foram as estrelas da carta do Terra Nova, restaurante na Ribeira que lançou recentemente o novo menu. Há pratos com inspirações do mundo, mas sem nunca perderem as raízes portuguesas. Conheça três:

1. Bao de bacalhau



Os baos, uns pãezinhos típicos de Taiwan cozinhados a vapor, são uma das novas entradas na carta. Estes são recheados com cachaço de bacalhau frito, maionese de kimchi e um mix de legumes com temperos asiáticos. 8€

2. Massada de camarão e amêijoa



A massada de bacalhau, com linguini caseiro e lascas de bacalhau, tem uma nova companhia no menu: a massada de camarão de Moçambique com amêijoa e berbigão da Ria de Aveiro, bisque e um molho pesto. 19€

3. Tarte tatin de pêra



A fruta é cozinhada em vinho do Porto branco e canela com raspas de citrinos, mas a sobremesa leva ainda caramelo salgado, crumble de amêndoas, gelado de bolacha e um gel de brandy que a tornam mais gulosa. 6€

