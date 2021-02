Túneis do Porto vão ter obras de manutenção

Os túneis, passagens inferiores e passagens pedonais estão sujeitos a um processo de deterioração elevado, devido a questões de ordem ambiental e outras decorrentes da sua actividade e funcionamento. O Município do Porto vai assim avançar com trabalhos de manutenção preventiva, segundo a proposta aprovada na reunião de Câmara desta segunda-feira.

As obras foram adjudicadas à Siemens, empresa vencedora do concurso público, lançado em Outubro do ano passado. O prazo de execução é de 36 meses, aproximadamente três anos, num investimento municipal superior a 1,2 milhões de euros, a que se soma o valor do IVA.

Os trabalhos de manutenção foram divididos em cinco lotes distintos: o Túnel dos Almadas (241 mil euros), túneis das Antas (279 mil euros), Túnel de Goelas de Pau e o Túnel de Faria Guimarães (241 mil euros), Túnel da Ribeira e túneis do Campo Alegre (205 mil euros) e diferentes passagens inferiores e pedonais, com um custo estimado acima dos 239 mil euros.

