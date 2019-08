Túnel do Bolhão: obras arrancam na próxima semana e vão alterar o trânsito

A partir de terça-feira 20, o trânsito nas estradas que circundam o Mercado do Bolhão (transferido para uma morada temporária) vai sofrer alterações por causa da construção do Túnel do Bolhão, entre a Rua do Ateneu Comercial do Porto e a Rua de Alexandre Braga, passando sob a Rua Formosa. O objectivo da nova infra-estrutura é tornar mais ágil o acesso ao piso subterrâneo do mercado.

A construção do Túnel do Bolhão tem, segundo a autarquia, duas vantagens. Por um lado, "permitirá cargas e descargas directas, sem transporte de alimentos pela rua a céu aberto" ao permitir que os fornecedores entrem directamente para o piso subterrâneo, e, por outro, "deixará de haver camiões parados na envolvente das entradas do mercado, aliviando substancialmente as ruas circundantes", lê-se em comunicado.

A obra arranca nesse mesmo dia, mas os constrangimentos no trânsito vão tornar-se evidentes a partir de terça-feira 13. Se costuma conduzir na cidade, nomeadamente pela Rua da Firmeza, pela Rua de Anselmo Braancamp e pela Rua do Moreira, ou recorrer aos autocarros da STCP, consulte o mapa abaixo e reorganize as suas viagens.

© CMP

+ Tudo o que pode fazer na Rua de Sá da Bandeira

+ Os nove melhores mercados no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.