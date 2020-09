Um agricultor plantou dois milhões de girassóis para fazer as pessoas sorrir

Numa quinta nos Estados Unidos, foram plantados mais de dois milhões de girassóis, na esperança de fazer as pessoas felizes no meio da pandemia. E para sacar umas selfies.

Com tudo o que 2020 aprontou, estamos a precisar de alguma coisa para aliviar estes dias. Uma flor não vai mudar o mundo, é certo, mas pode fazer-nos sorrir. Foi a pensar nisso que uma família em Bristol, uma vila no estado de Wisconsin, se lembrou de colorir a sua quinta com mais de dois milhões de girassóis, na esperança de dar às pessoas um motivo para sorrir. E para tirar umas selfies, claro.

Scott Thompson é o proprietário da Thompson Strawberry Farm, uma quinta onde os visitantes podem colher os seus morangos no Verão e framboesas e abóboras no Outono. Os girassóis são a novidade deste ano. Quando a pandemia atingiu os EUA, queriam encontrar uma forma de oferecer felicidade às pessoas, mas ao mesmo tempo aderir às directrizes de segurança das autoridades de saúde.

Por isso, começaram a semear. À medida que os meses passavam e a pandemia não dava sinais de abrandar, simplesmente continuaram. O resultado está à vista. São cerca de nove hectares floridos de amarelo. O último campo, que é também o maior, floriu esta semana. "Enquanto as estações avançavam, a pandemia não deixou de existir... Pensámos que as pessoas poderiam estar à procura de algo para fazer, e que óptima forma de o fazer com distanciamento social. E de sorrir, basicamente", disse Scott Thompson à CNN.

Pensaram em tudo, até no distanciamento físico. Plantaram as flores em mais de 15 campos para haver espaço e distância suficientes e evitar aglomerados de pessoas. E escolheram girassóis de altura baixa, para os visitantes poderem tirar a "selfie perfeita" com um mar de flores amarelas como cenário.

"Muitas pessoas dizem-nos que estavam a precisar de sair da cidade e ir para um sítio onde pudessem tirar a máscara durante umas horas", refere Thompson ao portal Patch. A família espera que as pessoas possam fazer uma pausa e "desfrutar daquilo que a realidade costumava ser, em vez do que é agora".

Os campos estão abertos todos os dias a visitas até ao primeiro fim-de-semana de Outubro. As pessoas podem aproveitar para fazer piqueniques, passear nos campos e colher uma dúzia de girassóis para levar um pouco de alegria para as suas casas. Agora, é esperar que alguém se lembre de fazer o mesmo aqui mais perto de nós. Fica a dica.

