Um festival no futuro para apoiar os músicos no presente

O Play It Safe Weekend vai acontecer no Hard Club em data a anunciar.

Já se sabe o local e quem vai actuar, mas ainda não se sabe em que data vai acontecer. O Play It Safe Weekend é um festival que vai ter lugar no Hard Club. Quando? Quando for possível. Os bilhetes já podem ser comprados e as receitas revertem para os artistas e profissionais envolvidos. Vão actuar nomes como Samuel Úria, The Legendary Tigerman, Luca Argel, Noiserv, Emmy Curl e Surma.

É um festival que resulta da plataforma de apoio para músicos Play It Safe, criada pela promotora portuense Gig Club. O festival será "físico", mas ainda não tem data marcada. Os bilhetes, já disponíveis por 60€, estão à venda até 2 de Junho. O valor total das vendas será distribuído pelos artistas após o pagamento dos custos de produção e impostos, e a Gig Club abdica da sua parte em prol dos artistas. Cada artista terá uma versão do bilhete geral, o que permite a cada melómano aceder a regalias exclusivas, como um bilhete personalizado e assinado pelo artista apoiado.

As datas do evento serão comunicadas logo que seja anunciado o levantamento de restrições que permita a utilização da totalidade da lotação do Hard Club. O festival vai durar dois dias e o cartaz já está fechado. Vão actuar André Júlio Turquesa, Best Youth, Coelho Radioactivo, Emmy Curl, First Breath After Coma, Homem em Catarse, João Mortágua, Knot3, Labaq, Lince, Luca Argel, Luís Severo, Mila Dores, Noiserv, O Manipulador, Samuel Úria, Surma, The Legendary Tigerman, Valter Lobo e Whales.

