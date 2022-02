Um jantar no Digby ou no Blind dá direito a estadia de uma noite num hotel de cinco estrelas

É costume dizer-se que não há bela sem senão mas, neste caso, a cláusula inerente à primeira premissa é boa, muito boa. Na reserva de um jantar para duas pessoas no restaurante Digby, do hotel Torel Avantgard, ou no Blind, que fica no mais recente Torel Palace Porto, as unidades hoteleiras oferecem a estadia de uma noite. A oferta está disponível até dia 28 de Fevereiro (excepto sexta-feira e sábado). Não perca tempo.

Para poder usufruir deste programa, que além de uma refeição preparada por chefs bem experientes lhe dá a possibilidade de uma estadia de luxo em dois dos mais conceituados hotéis da Invicta, ambos com cinco estrelas, no Digby terá de fazer uma reserva de jantar para duas pessoas com três momentos sem partilha (entrada, sobremesa e prato principal) e com harmonização vínica. Uma refeição sem bebidas ronda os 50€.

©Luis Ferraz

No Blind, comandado pelo chef Vítor Matos, deverá pedir o menu Blind Emotions para duas pessoas com harmonização vínica. Uma série de momentos que vão rodando consoante a estação e os produtos que ela nos oferece (140€/8 momentos ou 170€/10 momentos por pessoa e com wine paring). “São pedaços de mim, pratos que reflectem a minha infância, as minhas vivências, as minhas viagens...”, conta o chef.

Depois de um estômago devidamente reconfortado, é tempo de descansar o corpo. À sua espera estará um quarto Classic com pequeno-almoço incluído (sujeito a disponibilidade e confirmação) e uma bebida de boas-vindas. A reserva, tal como ao jantar, é necessária e pode ser feita através de reservas@torelavantgarde.com / reservas@torelpalaceporto.com ou do telefone 22 600 1966.

