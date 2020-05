Um megafestival online de cinema vai acontecer no YouTube

Longas e curtas-metragens de ficção, documentários, música, comédia e debates. Há de tudo na programação do We Are One, um evento global dedicado à sétima arte que vai ser transmitido no YouTube, gratuitamente, de 29 de Maio a 7 de Junho. Em exibição vão estar filmes seleccionados pelos principais festivais de cinema do mundo, entre eles os de Veneza, Cannes, Berlim, Sundance, Tribeca, San Sebastián, Locarno, Sarajevo, Marraquexe, Guadalajara, Jerusalém e Macau.

“Trabalhando com os extraordinários festivais nossos parceiros e com o YouTube, esperamos que todos fiquem com uma ideia do que torna cada um destes festivais algo de tão único e que possam apreciar a arte e o poder dos filmes”, disse, em comunicado de imprensa citado pela Variety, a produtora Jane Rosenthal, presidente da Tribeca Enterprises, empresa de media que criou com Robert De Niro e é responsável pela organização do We Are One.

A iniciativa, que será difundida sem recurso a anúncios comerciais, convida os espectadores a fazer doações para o combate à Covid-19. O valor angariado será depois reencaminhado para a Organização Mundial de Saúde e para estruturas locais de todo o planeta, garantem. A programação completa do evento – que não pretende substituir os vários festivais associados, muitos dos quais ainda não desistiram de realizar as edições físicas planeadas para este ano, mesmo com as medidas de restrição – está disponível aqui.

