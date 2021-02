Um podcast sobre ‘Muito Mais do Que Sexo’ estreia no Dia dos Namorados

Ter conversas desassombradas e empáticas sobre sexualidade, amor e relacionamentos. Eis o propósito do podcast ‘Muito Mais Do Que Sexo‘’, que estreia a 14 de Fevereiro.

A pandemia está a comprometer a sexualidade e as relações amorosas? A monogamia está fora de moda? É possível prazer sem penetração ou orgasmo? O jornalista Bernardo Mendonça e a sexóloga e psicoterapeuta Marta Crawford vão tentar responder a estas questões em Muito Mais do Que Sexo, o seu novo programa semanal, que estreia já este domingo, 14 de Fevereiro, no Expresso e em todas as aplicações de podcasts.

O propósito é simples: “desconstruir todos os mitos, machismos, preconceitos, hipocrisias e julgamentos sobre a sexualidade e discutir a fundo os desafios da intimidade e as curvas e contracurvas do amor”, como se lê em comunicado sobre o podcast e videocast. “Porque é a falar que a gente se entende e é a comunicar que os problemas se resolvem. E, nestes tempos de medo, confinamento, isolamento social e crise económica, a saúde mental e sexual são, mais do que nunca, temas a ter em conta.”

Haverá ainda espaço para escutar testemunhos reais de pessoas de várias idades, perfis e orientações sexuais, que queiram partilhar as suas experiências, descobertas e perspectivas mais íntimas. Para participarem, os ouvintes só têm de enviar as suas partilhas e opiniões por e-mail (mail@muitomaisdoquesexo.pt).

Em cada conversa, que durará aproximadamente uma hora, vão ser ainda sugeridos livros, séries e filmes relacionados com as temáticas abordadas. Mas há mais. A partir de 14 de Fevereiro, poderá encontrar mais conteúdos, desde crónicas a notícias e outras curiosidades, no site do programa.

