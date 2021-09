Uma antiga casa de campo em Gaia abre-se à criação artística

Em Pedroso, Vila Nova de Gaia, há uma antiga casa rural que pretende ser um lugar de pesquisa de projectos artísticos e culturais, assim como de metodologias alternativas de ensino. O espaço CAMPO, que já tem acolhido residências artísticas, quer ser um sítio onde a criação artística, a educação e a agricultura possam contaminar-se.

É neste espaço que será lançado o projecto (Des)montar da Fogo Lento, associação que tem a missão de recuperar a prática artística como espaço de aprendizagem, através de uma relação física e sensorial com a realidade. Durante nove meses, a casa receberá espectáculos, residências artísticas, oficinas e conversas. O evento de lançamento está marcado para este sábado, dia 4 de Setembro, a partir das 14.00.

© Danilo Galvão A oficina do espaço CAMPO

Entre as 14.30 e as 16.30, Nuno Guedes promove a oficina para famílias "Carpintaria Aberta para Mãos Pequenas". Ao longo da tarde e noite, poderá ver o vídeo Lapso de Sofia Arriscado e Costanza Givone (em contínuo) e o filme Carapaça de João Vladimiro (às 15.30 e 21.30, para maiores de 12). O espectáculo Dama Pé de Mim, de Ana Madureira, para maiores de 3 anos, sobe ao palco às 17.30. A terminar, pode contar com um concerto do saxofonista Julius Gabriel com o guitarrista Benjamin Whitehill, às 19.45.

© Danilo Galvão A horta do espaço CAMPO

Pode reservar o seu lugar via telemóvel (960 487 948) ou email (fogolento.cultural@gmail.com). Consulte o programa do evento de lançamento e a programação para os próximos meses.

CAMPO: Rua Rio da Costa 24, Pedroso, Vila Nova de Gaia (ver mapa). Sáb 4 Setembro, 14.00.

