Uma nova cópia d'Os Lusíadas' e o regresso do original de 'Amor de Perdição' são as apostas da Lello para 2020

No dia em que celebra 114 anos, a Livraria Lello deu a conhecer os grandes projectos reservados para 2020 e para os anos seguintes. Uma cópia d'Os Lusíadas e o acolhimento do manuscrito original de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, são duas apostas da centenária livraria.

Escrito em 1572 por Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas vão ter, a partir de 2020, uma nova versão. "Desafiamos Afonso Reis Cabral a percorrer novamente, entre 2020 e 2022, os passos de Camões com um conjunto de folhas em branco que serão, no fim, um manuscrito do poema máximo da língua portuguesa", explica a livraria em comunicado.

Durante o evento de aniversário, com convidados e jornalistas, o jovem escritor (Prémio Leya 2014 e Prémio José Saramago 2019) mostrou-se rendido à iniciativa. "Espero que este manuscrito vos entusiasme tanto a vocês como me entusiasmou a mim", disse. Assim, depois de percorrer milhares de quilómetros (vai passar por Macau, Goa, Ceuta, Somália, Moçambique...), o manuscrito com as 1102 estrofes escritas por centenas de pessoas de países diferentes vai voltar à Livraria Lello em 2022, onde será exposto.

2020 vai também ser marcado pelo regresso do manuscrito original de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Esta obra foi escrita em 1862, em apenas 15 dias, durante a estadia do escritor na antiga Cadeia da Relação (actual Centro Português da Fotografia), acusado do crime de adultério com Ana Plácido. Vindo do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, o livro instala-se no Porto no dia 16 de Março, data de aniversário do escritor, e fica por cá até 16 de Outubro, em alusão ao dia em que Camilo foi absolvido do crime do qual era acusado.

Este ano, a livraria e editora lançará "The Collection", uma colecção de livros de bolso com 29 títulos da literatura mundial. Peter Pan, de J.M. Barrie; Contos Escolhidos, de Edgan Allan Poe; Pinóquio, de Carlo Collodi; e O Retrato de Dorian Grey, de Oscar Wilde estão entre o rol.

A par destes projectos, 2020 é o ano em que a administração da Livraria Lello assume a gestão do Teatro Sá da Bandeira, depois de o ter comprado em hasta pública em Maio de 2019. A escritura será assinada no dia 27 de Março.

+ As maiores atracções no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.