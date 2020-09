Uma tour gigante de 'A Guerra dos Tronos' está a caminho da Irlanda do Norte

A Guerra dos Tronos fez maravilhas pelo turismo da Irlanda do Norte. De acordo com dados divulgados em 2019, quase um sexto dos turistas visitou o país devido a pontos turísticos como Dark Hedges e Ballintoy Harbor, que aparecem na série de sucesso da HBO. E embora a série já tenha terminado há mais de um ano, esta tendência não parece estar para terminar em breve – até porque o primeiro Game of Thrones Studio Tour do mundo acaba de receber luz verde para abrir em Linen Mill Studios, Banbridge, a sul de Belfast.

Neste estúdio cinematográfico de 10.000 metros quadrados, encontram-se cenários icónicos da série, incluindo o Castelo de Winterfell dos Starks, o Pyke dos Greyjoys e Riverrun dos Tullys. Agora, receberam também permissão para abrir como uma atracção turística multimilionária, permitindo aos fãs de A Guerra dos Tronos de todo o mundo explorar esses cenários originais, juntamente com recriações de Bravos, Dorne, Dragonfly e King's Landing.

Além dos cenários, esta atracção que conta com o patrocínio da HBO vai reunir ainda roupas e adereços originais de todas as oito temporadas da série. Baseando-se no sucesso do estúdio de Harry Potter da Warner Bros, perto de Londres, Linen Mill diz que espera receber até 600.000 visitantes por ano com este novo projecto.

O estúdio ainda não anunciou uma data oficial de abertura, mas há mais boas notícias para os fãs de A Guerra dos Tronos. É que as zonas que serviram para filmar Castle Black e King’s Landing, em Belfast, também se preparam para receber visitas nos próximos anos.

A Irlanda do Norte acabou de entrar para a nossa bucket list de viagens de sonho.

