Universidade do Porto comemora Noite Europeia dos Investigadores com actividades gratuitas

É já esta sexta-feira, dia 24 de Setembro, que acontece a Noite Europeia dos Investigadores. Para a edição deste ano, a Universidade do Porto vai organizar actividades em dois pólos da cidade – Asprela e Campo Alegre –, chegando também à zona da Foz. A participação é gratuita, mas para algumas actividades é necessário fazer inscrição prévia.

No pólo da Asprela, a partir das 18.00, em frente ao edifício i3S (Rua Alfredo Allen, 208), no exterior, o público vai poder visitar uma série de bancas, onde investigadores do instituto, mas também da UPTEC e do INESC-TEC, vão demonstrar o que melhor fazem – uma oportunidade para aprender mais sobre ciência e conhecer cientistas especializados em diferentes áreas.

Para as 18.30, está marcado o início de um peddy paper, de inscrição obrigatória, uma actividade que vai levar os participantes a viajar – através de jogos, perguntas e diferentes desafios – pelo "conhecimento que permitiu que as vacinas contra o coronavírus fossem produzidas e administradas em tempo recorde", lê-se no portal de notícias da UP.

Também foi planeada a exibição do documentário The Plastic Hike, uma palestra de Alexandre Quintanilha sobre "a importância do conhecimento na transição para o Antropoceno" e um debate "pela sobrevivência", intitulado "O barco salva-vidas". Pode ver a programação completa do pólo da Asprela online.

O pólo do Campo Alegre também vai celebrar o dia. No Planetário do Porto, o público vai poder visitar uma exposição sobre meteoritos, assistir a uma tertúlia sobre "O fim do céu escuro" e participar em dois jogos: "Conta as Estrelas" e "Luzes na Escuridão". Além disso, partir das 22.00, acontecem em simultâneo diferentes actividades de observação do céu com telescópio e a exibição da curta-metragem imersiva Luzes na Escuridão.

A Galeria da Biodiversidade também vai receber os investigadores amadores e dar-lhes a conhecer vários projectos em desenvolvimento, de vários institutos de investigação da Universidade do Porto: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos e Centro de Investigação Transdisciplinar / Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Ao longo da noite, também vai estar em destaque a investigação que se faz no MHNC-UP e como, "a partir das suas colecções podemos conhecer ambientes passados e antecipar cenários futuros, assim como compreender a relação do ser humano com a natureza". O programa completo pode ser consultado online.

As actividades chegam ainda ao Castelo da Foz, entre as 14.00 e as 00.00, onde acontece a iniciativa Noite Europeia dos Investigadores 2021 – SCIENCE CASTLE, onde vão marcar presença docentes e investigadores da Faculdade de Ciências e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

É também aqui que acontecem actividades como uma sessão de observação de algumas espécies que vivem nas praias portuguesas e a leitura de contos infantis. Estão ainda marcadas mais duas sessões – Matemática Interactiva e Ondas Sísmicas – e a apresentação do Projecto Shapes. A programação também está online.

