Universidade do Porto oferece testes de imunidade à comunidade académica

Todos os estudantes, docentes e trabalhadores não docentes da Universidade do Porto que necessitem de retomar actividades presenciais nas instalações da instituição vão realizar, gratuitamente, um teste serológico. O teste, disponível a partir dos primeiros dias de Maio, permite aferir o grau de exposição de cada pessoa ao novo coronavírus.

A Universidade do Porto será assim uma das primeiras instituições em Portugal a oferecer testes serológicos à Covid-19 para a sua comunidade académica. Entre alunos, funcionários e professores, os testes vão abranger mais de quatro mil pessoas. Numa iniciativa conjunta com o Instituto de Saúde Pública da universidade, estes testes vão permitir conhecer o estado individual de imunidade ao novo coronavírus. Servirão também para posteriormente desenvolver um estudo sobre o nível de imunidade da população portuguesa.

De acordo com o portal de notícias da Universidade do Porto, os testes serológicos detectam "anticorpos que tenham sido produzidos pelo sistema imunitário, quando em contacto com o novo coronavírus, assim identificando as pessoas que terão sido portadores da Covid-19, ainda que não tenham manifestado sintomas da doença". Para testar, basta recolher umas gotas de sangue através de uma picada no dedo.

