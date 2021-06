Urban Market regressa ao Porto com música e petiscos

Vêm aí três edições de Verão do Urban Market, para apoiar as marcas portuguesas. Decorrem no terceiro fim-de-semana de Junho, Julho e Agosto, no Hard Club.

O Urban Market está de volta ao Porto, com três edições de Verão, numa altura em que precisamos de apoiar os artistas, designers e criadores. As datas já estão marcadas: 19 e 20 de Junho, 17 e 18 de Julho, 20 e 21 de Agosto, entre as 11.00 e as 19.00. Durante três fins-de-semana, pode descobrir novas marcas portuguesas, entre comes e bebes, ao som de música na esplanada do Hard Club.

Vai ser uma boa oportunidade para apoiar as marcas portuguesas e as pessoas que lhes dão vida. Aqui vai encontrar produtos como sabonetes, roupa, ilustração, bonecas, joalharia ou temperos naturais, de marcas como a Laroca, B de batata, A Pimenteira Spices, Amaciarte, Petit Mignon, Gigi for beauty Lovers ou Little Badger.

Depois de fazer as suas compras, pode aproveitar para petiscar e apanhar sol na esplanada do Hard Club, que vai contar com a presença de DJs para lhe dar boa música.

Hard Club, Mercado Ferreira Borges. Praça do Infante D. Henrique. 19-20 Junho, 17-18 Julho, 20-21 Agosto, 11.00-19.00. Grátis.

