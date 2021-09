Urban Market regressa ao Porto para duas edições de Outono

O Urban Market, organizado pela Mesh Up Events, vai ocupar o Mercado Ferreira Borges (Hard Club) em dois fins-de-semana de Outubro, para apoiar os artistas, designers e criadores portugueses. As datas já estão marcadas: 16, 17, 23 e 24 de Outubro, entre as 11.00 e as 19.00, com entrada livre.

Vai ser uma boa oportunidade para apoiar as marcas portuguesas e as pessoas que lhes dão vida. Aqui encontrará produtos como t-shirts, calçado, sabonetes, cadernos, ilustração, bonecas, sacos de pano, brincos, pulseiras e outros acessórios.

.

"O Urban Market regressa ao icónico edifício do Hard Club com uma selecção de projectos de design. Em dois fins-de-semana, colorimos o mainfloor do Mercado Ferreira Borges com as cores de Outono", lê-se na descrição do evento.

Hard Club. Praça do Infante D. Henrique (Porto). 16-17 e 23-24 Outubro, 11.00-19.00. Grátis.

