Vá a uma festa com muito chá

Depois do Verão, um novo ciclo e uma nova colheita. Se nunca visitou a propriedade da Chá Camélia, a única marca de chá que se produz em Portugal Continental, então saiba que, no sábado 28 de Setembro, terá essa oportunidade, entre as 15.00 e as 18.00. Este foi o dia escolhido para fazer uma festa em honra da nova colheita “das plantas que atingiram a maturidade para a produção de chá verde, produzido de forma biológica e artesanal”, contam.

Na verdade, as camellia sinensis foram plantadas em 2014 e só agora, cinco anos mais tarde, atingiram a maturidade suficiente para dar origem a um bom chá. Hoje, a propriedade de um hectare é a casa de 12 mil plantas. Conhecê-las de perto é uma das coisas que vai poder fazer no dia da festa, graças à realização de duas visitas guiadas à plantação. A primeira está marcada para as 15.00, mas, se não conseguir estar presente a essa hora, tenha em atenção que às 16.30 há uma nova ronda.

Depois de ver as plantas e de perceber como é feito o processo de transformação das folhas frescas em chá verde, vai também ter a oportunidade de provar a bebida. No entanto, nem só de chá se faz esta festa, há ainda outras surpresas. O ceramista português Paulo Alves, cujo trabalho é inspirado na cerimónia do chá, o produtor vinícola Dirk Niepoort, a revista Eighty Degrees, que junta a paixão pela impressão à paixão pelo mundo do chá, e os produtores de flores comestíveis biológicas Mimos de Arnóia são os quatro convidados que completam a programação do evento.

A inscrição, que custa 5€, garante não só a participação nas actividades e a degustação do chá, como também a oferta de uma malga para que continue, em casa, a hidratar-se nos meses mais frios com esta bela bebida. Razões para se inscrever não faltam. Inscrições via chacamelia.com ou 93 249 6603.

