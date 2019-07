Vá aos CTT plantar uma árvore, dê-lhe nome e veja-a crescer

Está à venda, desde a semana passada, o kit da sexta edição de Uma árvore pela floresta, iniciativa conjunta dos CTT e da Quercus que pretende reflorestar as áreas protegidas e matas nacionais, em particular as zonas afectadas pelos incêndios.

Este ano, é o medronheiro que dá corpo ao manifesto, mas a compra do kit de 3,50€ equivale à plantação de uma árvore ou arbusto autóctone de qualquer espécie. Para participar na reflorestação do país, basta adquiri-lo numa loja CTT ou através do site.

Pode dar nome à sua árvore e receber informações sobre o seu crescimento através do registo dos seus dados e do código do kit no site. Os participantes podem juntar-se, ainda, às acções de plantação mediante inscrição prévia online.

Até hoje, a iniciativa permitiu plantar mais de 80 mil árvores em Portugal. No ano passado, foram plantados 1,5 hectares de pinheiro no Pinhal de Leiria.

