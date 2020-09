Vai-me à loja: gastronomia para comprar e comer na Baixa

O Ilegal, um dos restaurantes de Marta Almendra, também dona do Cruel, na porta ao lado, e do Boteco Mexicano, reabriu este mês com uma nova identidade.

Chama-se Vai-me à Loja e funciona como loja gastronómica, com produtos comestíveis e não só, e como restaurante. No menu, desenvolvido por Alexandra Mergulhão, sócia e amiga de Marta, há aquilo que gostam de comer.

Por isso, não estranhe se não houver um conceito definido ou encontrar, lado a lado, ervilhas com ovo escalfado (5€) e ovos Benedict com salmão Hardy (10€), periquito (uma versão mais pequena do pica-pau, a 3€) e linguini nero com burrata e molho de tomate (12€), ou polvo com molho verde (8€) e panquecas com mousse de requeijão e doce de abóbora (6,50€).

A ideia é trabalharem com os produtos que estão à venda, muitos de "pequenos produtores", como as conservas, os azeites, os vinhos, os sais e os originais licores produzidos pelo chef João Pupo Lameiras (o de folha de figueira é imperdível). Mas também têm objectos como facas, tábuas e cadernos de receitas.

