Vai nascer um novo hotel em Gaia com vista panorâmica para o Porto

O novo Azul Boutique Hotel vai contar com piscina e um verdadeiro postal para o Porto e a paisagem do rio Douro. A construção arranca em Fevereiro deste ano.

Imagem do projecto da zona de piscina e solário do Azul Boutique Hotel

O grupo Fortera anunciou que a construção do Azul Boutique Hotel terá início em Fevereiro de 2022. Esta unidade hoteleira, situada na Rua General Torres, em Vila Nova de Gaia, contará com 64 quartos, restaurante, piscina e uma vista desafogada para o rio Douro e o casario colorido do Porto.

© DR O hotel vai ter piscina e um solário para banhos de sol

"O projecto desenvolve-se na encosta abaixo da Serra do Pilar, virado para o rio Douro, e toma partido disso para trazer a paisagem para dentro dos quartos", diz Hélder Agostinho, director de arquitectura da Fortera e gestor imobiliário do projecto. "Temos 64 quartos quase inteiramente virados para a paisagem e também uma zona de restauração e solário ao nível do quarto piso que aproveita essa paisagem com vistas desimpedidas."

© DR Projecto para a zona de restauração

O terreno, adquirido pela Fortera, situa-se "a 50 metros da ponte Luís I, com 53 metros de abertura" e com "mais de 4000 metros quadrados de construção", lê-se no site da empresa. O prazo de conclusão do projecto está previsto para 2023.

© DR O hotel ficará situado na Rua do General Torres

O grupo Fortera, fundado por Elad Dror e Nir Shalom, estabeleceu-se em Portugal em 2015, trabalhando no mercado de desenvolvimento e gestão de propriedades. A empresa de capitais israelitas conta actualmente com vários projectos imobiliários no Porto e em Vila Nova de Gaia, mas também noutros locais do Norte do país, como Espinho e Braga.

