Vai nascer um novo hotel no centro do Porto

Num edifício da Rua Galeria de Paris, com frente para a Praça Guilherme Gomes Fernandes, vai nascer o primeiro hotel em Portugal do grupo britânico Starcity.

Um prédio devoluto no número 49 da Rua da Galeria de Paris, com frente para a Praça Guilherme Gomes Fernandes, vai dar lugar a uma nova unidade hoteleira de quatro estrelas da marca de aparthotéis Wilde by Staycity. Esta será uma estreia em Portugal do grupo britânico Staycity.

A CBRE, consultora de prestação de serviços para o sector imobiliário, foi responsável pela venda do imóvel, onde está previsto, já em projecto, a construção de um hotel com 3918 metros quadrados. O comprador do imóvel, um fundo institucional, estabeleceu um contrato de arrendamento com a Staycity, anuncia a CBRE em comunicado. O desenvolvimento do projecto e da operação imobiliária são assegurados pelo consórcio entre o Grupo Casais e a Kailash Capital Investments.

“A Rua da Galeria de Paris é uma das mais emblemáticas zonas da cidade do Porto, não só pela diversão nocturna, mas também pela sua história. A concretização deste negócio vai dar uma nova oportunidade a um imóvel que se encontrava devoluto e contribuir para a reabilitação da própria rua, ao mesmo tempo que acentua a dinâmica do sector da hotelaria e do turismo da Invicta”, afirma Clara Sequeira Pinto, senior consultant da área de hotéis da CBRE Portugal.

+ As melhores coisas para fazer no Porto esta semana

Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal