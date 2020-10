Vai nascer um novo parque urbano em Oliveira de Azeméis

O projecto é do gabinete AD QUADRATUM

Oliveira de Azeméis vai ter um novo Parque Urbano e Centro de Interpretação Ambiental, com uma área de cinco hectares, localizado na antiga Quinta dos Borges.

O projecto é da autoria do gabinete de arquitectura ad quadratum, que venceu o concurso público. O objectivo é criar um espaço sustentável de uso público, com as características de parque urbano em moldes contemporâneos, mas preservando o património ambiental e arquitectónico.

© ad quadratum

A proposta prevê a requalificação do edificado existente na Quinta dos Borges para espaços de restauração, como o café do parque e esplanada do café-concerto, e a disponibilização de áreas para Centro Interpretativo e Quinta Pedagógica, estruturas de slide e arborismo, circuitos e equipamentos de desporto de manutenção, zonas de repouso, entre outras valências.

© ad quadratum

A descrição do projecto refere que os "valores patrimoniais" deste espaço serão valorizados e interpretados. Toda a intervenção no futuro parque seguirá como linhas orientadoras "a paisagem humanizada e o património ambiental e natural".

© ad quadratum

Imagina-se o parque como "um pólo de intervenção e promoção de resiliência ambiental na cidade de Oliveira de Azeméis", para melhorar a saúde e bem-estar dos residentes e visitantes. Será preservado o ecossistema já estabelecido pela vegetação existente, e serão introduzidos novos espécimes para "consolidar e fortalecer o potencial ecológico do parque".

© ad quadratum

