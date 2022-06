Vasco Coelho Santos prepara jantar solidário para ajudar associação moçambicana

O evento, de apoio à Health4Moz, acontece no próximo dia 22 de Junho no Casino de Espinho.

Depois de duas semanas em Moçambique, a conhecer melhor a cultura e a gastronomia do país, o chef Vasco Coelho Santos alia-se à Health4Moz, associação não governamental, fundada em 2013, com o objectivo de formar profissionais de saúde e de prestar cuidados às populações locais, e vai organizar, no próximo dia 22 de Junho, no Casino de Espinho, um jantar solidário para angariar fundos para a associação.

“Esta viagem foi maravilhosa. Nunca tinha estado em Moçambique e conhecer a cultura e gastronomia do país foi uma experiência super enriquecedora”, diz o chef do Semea e do Euskalduna Studio em comunicado. Vasco, através do projecto Cook4Moz, tem vindo a desenvolver, nos últimos meses, várias iniciativas gastronómicas para apoiar a associação, como workshops, pratos solidários e pequenos jantares.

“Desde o primeiro contacto que percebi a importância do trabalho realizado pela Health4Moz e procurei ajudar como melhor conseguimos: através da cozinha. Estar em Moçambique e perceber o trabalho que têm feito com esses fundos para reconstruir hospitais e formar equipas é surpreendente”, acrescenta.

Agora é tempo de pôr os conhecimentos adquiridos em prática. O jantar tem início às 20.00 e custa 95€/pessoa. O valor total do jantar reverte a favor da associação e as reservas devem ser realizadas aqui.

